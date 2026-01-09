Milano 17:35
Borsa: Seduta rialzista per Londra, in guadagno dello 0,80%

Il FTSE 100 termina le contrattazioni a 10.124,6 punti

Londra amplia la performance positiva dello 0,80% e chiude a 10.124,6 punti.
