Francoforte: balza in avanti Stroeer

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Stroeer, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,44%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Stroeer rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario tecnico di Stroeer mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 39,32 Euro con area di resistenza individuata a quota 40,22. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 38,78.

