Francoforte: in calo Stroeer

(Teleborsa) - Retrocede Stroeer
, con un ribasso del 2,63%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX
, evidenzia un rallentamento del trend di Stroeer
rispetto al Germany MDAX
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Tecnicamente, Stroeer
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 37,87 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 36,57. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 39,17.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)