Francoforte: in calo Stroeer

(Teleborsa) - Retrocede, con un ribasso del 2,63%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 37,87 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 36,57. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 39,17.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)