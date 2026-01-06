Milano 14:43
46.003 +0,34%
Nasdaq 5-gen
25.401 0,00%
Dow Jones 5-gen
48.977 +1,23%
Londra 14:43
10.109 +1,05%
Francoforte 14:43
24.949 +0,32%

Francoforte: in calo Stroeer

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede Stroeer, con un ribasso del 2,63%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Stroeer rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Tecnicamente, Stroeer è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 37,87 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 36,57. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 39,17.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
