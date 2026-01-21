Milano 14:21
44.142 -1,28%
Nasdaq 20-gen
24.988 0,00%
Dow Jones 20-gen
48.489 -1,76%
Londra 14:21
10.108 -0,18%
Francoforte 14:21
24.376 -1,32%

Francoforte: in calo Stroeer

(Teleborsa) - Composto ribasso per Stroeer, in flessione del 2,43% sui valori precedenti.

L'andamento di Stroeer nella settimana, rispetto al Germany MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Il quadro tecnico di Stroeer suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 33,78 Euro con tetto rappresentato dall'area 34,83. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 33,42.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
