Milano 13:31
45.776 +0,28%
Nasdaq 14-gen
25.466 0,00%
Dow Jones 14-gen
49.150 -0,09%
Londra 13:31
10.237 +0,52%
Francoforte 13:31
25.278 -0,03%

Francoforte: performance negativa per Stroeer

(Teleborsa) - Sottotono Stroeer, che passa di mano con un calo del 2,29%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Stroeer rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 37,15 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 35,7. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 35,2.

