Milano 12:25
42.238 +0,39%
Nasdaq 14-ott
24.579 0,00%
Dow Jones 14-ott
46.270 0,00%
Londra 12:25
9.401 -0,54%
Francoforte 12:25
24.284 +0,20%

Francoforte: nuovo spunto rialzista per Flatexdegiro

(Teleborsa) - Seduta positiva per Flatexdegiro, che avanza bene del 2,15%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Flatexdegiro rispetto all'indice di riferimento.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Flatexdegiro. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 31,78 Euro. Primo supporto visto a 31,16. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 30,9.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
