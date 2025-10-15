Francoforte: nuovo spunto rialzista per Flatexdegiro

(Teleborsa) - Seduta positiva per Flatexdegiro
, che avanza bene del 2,15%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Flatexdegiro
rispetto all'indice di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Flatexdegiro
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 31,78 Euro. Primo supporto visto a 31,16. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 30,9.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)