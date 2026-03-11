Francoforte: scambi negativi per Flatexdegiro

(Teleborsa) - Composto ribasso per Flatexdegiro
, in flessione del 3,49% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Flatexdegiro
più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le tendenza di medio periodo di Flatexdegiro
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 33,21 Euro. Supporto stimato a 32,29. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 34,13.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)