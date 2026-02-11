Milano 13:03
46.362 -0,94%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 13:04
10.426 +0,69%
Francoforte 13:03
24.938 -0,20%

Flatexdegiro, quotazioni in calo a Francoforte
Si muove in perdita Flatexdegiro, che è in forte flessione, mostrando una perdita dell'8,37% sui valori precedenti.
