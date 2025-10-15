Milano 12:25
Francoforte: risultato positivo per United Internet

(Teleborsa) - Bene United Internet, con un rialzo del 2,29%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di United Internet più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per United Internet, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 27,31 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 27,91. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 26,95.

