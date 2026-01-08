Milano 14:00
45.445 -0,25%
Nasdaq 7-gen
25.654 0,00%
Dow Jones 7-gen
48.996 -0,94%
Londra 14:00
10.016 -0,32%
Francoforte 14:00
25.045 -0,31%

Francoforte: risultato positivo per Fraport

Bene il gestore dell'aeroporto di Francoforte, con un rialzo dell'1,90%.
