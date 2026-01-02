Milano 14:02
Francoforte: risultato positivo per United Internet

(Teleborsa) - Seduta positiva per United Internet, che avanza bene dell'1,81%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di United Internet più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo di United Internet classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 28,36 Euro e primo supporto individuato a 27,9. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 28,82.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
