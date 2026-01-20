Milano 13:08
Francoforte: calo per United Internet

(Teleborsa) - Sottotono United Internet, che passa di mano con un calo del 3,47%.

Lo scenario su base settimanale di United Internet rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Le implicazioni di medio periodo di United Internet confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 27,87 Euro con primo supporto visto a 26,99. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 26,69.

