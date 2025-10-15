Milano 16:45
41.967 -0,26%
Nasdaq 16:45
24.913 +1,36%
Dow Jones 16:45
46.588 +0,69%
Londra 16:45
9.439 -0,14%
Francoforte 16:45
24.231 -0,02%

Francoforte: si concentrano le vendite su Hensoldt

Si muove verso il basso Hensoldt, con una flessione del 2,89%.
