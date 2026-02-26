Milano 10:20
47.167 -0,01%
Nasdaq 25-feb
25.329 0,00%
Dow Jones 25-feb
49.482 +0,63%
Londra 10:20
10.816 +0,09%
Francoforte 10:20
25.140 -0,14%

Francoforte: movimento negativo per Hensoldt

(Teleborsa) - Pressione su Hensoldt, che tratta con una perdita del 2,25%.

La tendenza ad una settimana di Hensoldt è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Hensoldt mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 76,27 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 79,57. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 74,23.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
