Francoforte: movimento negativo per Hensoldt

(Teleborsa) - Pressione su Hensoldt
, che tratta con una perdita del 2,25%.
La tendenza ad una settimana di Hensoldt
è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Hensoldt
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 76,27 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 79,57. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 74,23.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)