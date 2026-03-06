Milano 10:59
44.509 -0,22%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 10:59
10.421 +0,07%
Francoforte 10:59
23.790 -0,11%

Francoforte: exploit di Hensoldt

Prepotente rialzo per Hensoldt, che mostra una salita bruciante del 3,83% sui valori precedenti.
