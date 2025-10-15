Milano 12:27
Londra: andamento rialzista per WPP

Londra: andamento rialzista per WPP
(Teleborsa) - Bene la holding che fornisce servizi di comunicazione, con un rialzo del 2,29%.

L'andamento di WPP nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per WPP, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 3,447 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 3,497. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 3,417.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
