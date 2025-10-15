Milano 12:27
42.229 +0,36%
Nasdaq 14-ott
24.579 0,00%
Dow Jones 14-ott
46.270 0,00%
Londra 12:27
9.403 -0,53%
Francoforte 12:27
24.281 +0,18%

Londra: positiva la giornata per Land Securities Group

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società immobiliare inglese, che tratta in utile del 2,46% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Land Securities Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Land Securities Group rispetto all'indice.


La tendenza di breve di Land Securities Group è in rafforzamento con area di resistenza vista a 6,294 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 6,166. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 6,422.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
