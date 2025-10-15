Londra: positiva la giornata per Land Securities Group

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società immobiliare inglese
, che tratta in utile del 2,46% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Land Securities Group
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Land Securities Group
rispetto all'indice.
La tendenza di breve di Land Securities Group
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 6,294 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 6,166. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 6,422.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)