Londra: calo per British Land

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la, con una flessione del 2,08%.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 4,065 sterline e primo supporto individuato a 4,007. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 4,123.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)