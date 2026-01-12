Londra: calo per British Land

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società attiva nello sviluppo di proprietà immobiliari
, con una flessione del 2,08%.
Il movimento di British Land
, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE 100
, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
L'esame di breve periodo di British Land
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 4,065 sterline e primo supporto individuato a 4,007. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 4,123.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)