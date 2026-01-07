Londra: risultato positivo per Land Securities Group

(Teleborsa) - Balza in avanti la società immobiliare inglese
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,84%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Land Securities Group
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve di Land Securities Group
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 6,434 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 6,26. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 6,608.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)