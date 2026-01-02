Londra: scambi negativi per British Land

società attiva nello sviluppo di proprietà immobiliari

(Teleborsa) - Composto ribasso per la, in flessione dell'1,88% sui valori precedenti.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 4,01 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 3,938. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 4,083.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)