New York: Axon Enterprise in forte calo

(Teleborsa) - Ribasso per il, che passa di mano in perdita del 5,61%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 646,7 USD con tetto rappresentato dall'area 698,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 628,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)