Milano 10-feb
46.803 -0,04%
Nasdaq 10-feb
25.128 -0,56%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 10-feb
10.354 -0,31%
Francoforte 10-feb
24.988 -0,11%

New York: luce verde per Axon Enterprise

Grande giornata per il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,11%.
