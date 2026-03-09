Milano 9-mar
44.025 -0,29%
Nasdaq 9-mar
24.967 +1,32%
Dow Jones 9-mar
47.741 +0,50%
Londra 9-mar
10.250 -0,34%
Francoforte 9-mar
23.409 -0,77%

Si muove in ribasso Axon Enterprise a New York

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - In forte ribasso il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine, che mostra un -4,08%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Axon Enterprise evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Axon Enterprise rispetto all'indice.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 569,4 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 539,9. L'equilibrata forza rialzista di Axon Enterprise è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 598,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
