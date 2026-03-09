Si muove in ribasso Axon Enterprise a New York

(Teleborsa) - In forte ribasso il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine
, che mostra un -4,08%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Axon Enterprise
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Axon Enterprise
rispetto all'indice.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 569,4 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 539,9. L'equilibrata forza rialzista di Axon Enterprise
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 598,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)