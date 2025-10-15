Milano 17:35
41.907 -0,40%
Nasdaq 20:33
24.738 +0,65%
Dow Jones 20:33
46.297 +0,06%
Londra 17:35
9.425 -0,30%
Francoforte 17:35
24.181 -0,23%

New York: brillante l'andamento di Applied Materials

Migliori e peggiori
New York: brillante l'andamento di Applied Materials
(Teleborsa) - Avanza il fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori, che guadagna bene, con una variazione del 3,15%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Applied Materials rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 227,5 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 221,6. L'equilibrata forza rialzista del produttore di chip è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 233,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```