Wall Street chiude in leggero rialzo

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Informatica

telecomunicazioni

materiali

energia

utilities

beni di consumo per l'ufficio

Nvidia

Sherwin Williams

Cisco Systems

JP Morgan

Salesforce

Boeing

Walt Disney

United Health

Constellation Energy

Applied Materials

Broadcom

IDEXX Laboratories

MicroStrategy Incorporated

DoorDash

Netflix

Vertex Pharmaceuticals

(Teleborsa) - A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 46.139 punti, mentre, al contrario, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,38%, portandosi a 6.642 punti.Guadagni frazionali per il(+0,56%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo l'(+0,5%).(+0,93%),(+0,72%) e(+0,46%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,30%),(-0,81%) e(-0,61%).del Dow Jones,(+2,85%),(+1,84%),(+1,32%) e(+1,29%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,41%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,07%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,51%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,43%.Al top tra i, si posizionano(+5,34%),(+4,45%),(+4,09%) e(+4,01%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -9,82%.Seduta negativa per, che scende del 4,60%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,55%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,33%.