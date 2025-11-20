Milano 19-nov
Wall Street chiude in leggero rialzo

(Teleborsa) - A New York, il Dow Jones è sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 46.139 punti, mentre, al contrario, l'S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,38%, portandosi a 6.642 punti.

Guadagni frazionali per il Nasdaq 100 (+0,56%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo l'S&P 100 (+0,5%).

Informatica (+0,93%), telecomunicazioni (+0,72%) e materiali (+0,46%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti energia (-1,30%), utilities (-0,81%) e beni di consumo per l'ufficio (-0,61%).

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Nvidia (+2,85%), Sherwin Williams (+1,84%), Cisco Systems (+1,32%) e JP Morgan (+1,29%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Salesforce, che ha chiuso a -2,41%.

Seduta negativa per Boeing, che mostra una perdita del 2,07%.

Sotto pressione Walt Disney, che accusa un calo dell'1,51%.

Sottotono United Health che mostra una limatura dell'1,43%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Constellation Energy (+5,34%), Applied Materials (+4,45%), Broadcom (+4,09%) e IDEXX Laboratories (+4,01%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su MicroStrategy Incorporated, che ha terminato le contrattazioni a -9,82%.

Seduta negativa per DoorDash, che scende del 4,60%.

Scivola Netflix, con un netto svantaggio del 3,55%.

In rosso Vertex Pharmaceuticals, che evidenzia un deciso ribasso del 3,33%.
