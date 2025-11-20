Wall Street chiude in leggero rialzo

(Teleborsa) - A New York, il Dow Jones
è sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 46.139 punti, mentre, al contrario, l'S&P-500
fa un piccolo salto in avanti dello 0,38%, portandosi a 6.642 punti.
Guadagni frazionali per il Nasdaq 100
(+0,56%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo l'S&P 100
(+0,5%). Informatica
(+0,93%), telecomunicazioni
(+0,72%) e materiali
(+0,46%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti energia
(-1,30%), utilities
(-0,81%) e beni di consumo per l'ufficio
(-0,61%). Tra le migliori Blue Chip
del Dow Jones, Nvidia
(+2,85%), Sherwin Williams
(+1,84%), Cisco Systems
(+1,32%) e JP Morgan
(+1,29%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Salesforce
, che ha chiuso a -2,41%.
Seduta negativa per Boeing
, che mostra una perdita del 2,07%.
Sotto pressione Walt Disney
, che accusa un calo dell'1,51%.
Sottotono United Health
che mostra una limatura dell'1,43%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano Constellation Energy
(+5,34%), Applied Materials
(+4,45%), Broadcom
(+4,09%) e IDEXX Laboratories
(+4,01%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su MicroStrategy Incorporated
, che ha terminato le contrattazioni a -9,82%.
Seduta negativa per DoorDash
, che scende del 4,60%.
Scivola Netflix
, con un netto svantaggio del 3,55%.
In rosso Vertex Pharmaceuticals
, che evidenzia un deciso ribasso del 3,33%.