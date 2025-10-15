Milano 16:48
41.986 -0,21%
Nasdaq 16:48
24.909 +1,34%
Dow Jones 16:48
46.567 +0,64%
Londra 16:48
9.437 -0,17%
Francoforte 16:48
24.228 -0,04%

New York: risultato positivo per IBM

Scambia in profit la "Big Blue", che lievita del 2,57%.
