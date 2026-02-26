Milano
17:04
47.396
+0,48%
Nasdaq
17:04
24.969
-1,42%
Dow Jones
17:04
49.526
+0,09%
Londra
17:04
10.843
+0,34%
Francoforte
17:04
25.288
+0,45%
Giovedì 26 Febbraio 2026, ore 17.20
Home Page
/
Notizie
/ New York: nuovo spunto rialzista per IBM
New York: nuovo spunto rialzista per IBM
Migliori e peggiori
,
In breve
26 febbraio 2026 - 16.10
Rialzo marcato per la
"Big Blue"
, che tratta in utile del 3,56% sui valori precedenti.
Condividi
Titoli e Indici
International Business Machines
+3,30%
