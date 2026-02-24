Milano 17:09
46.619 -0,17%
Nasdaq 17:09
24.959 +1,01%
Dow Jones 17:09
49.205 +0,82%
Londra 17:09
10.691 +0,06%
Francoforte 17:09
24.999 +0,03%

New York: scambi in positivo per IBM

New York: scambi in positivo per IBM
Avanza la "Big Blue", che guadagna bene, con una variazione del 3,72%.
