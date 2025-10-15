Milano 17:35
41.907 -0,40%
Nasdaq 20:35
24.743 +0,67%
Dow Jones 20:35
46.293 +0,05%
Londra 17:35
9.425 -0,30%
Francoforte 17:35
24.181 -0,23%

New York: vendite diffuse su Axon Enterprise

Scende sul mercato il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine, che soffre con un calo del 5,61%.
