New York: in acquisto Axon Enterprise

(Teleborsa) - Brillante rialzo per il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,18%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che Axon Enterprise
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +30,24%, rispetto a -0,05% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Lo status tecnico di Axon Enterprise
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 577,7 USD, mentre il primo supporto è stimato a 547,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 607,7.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)