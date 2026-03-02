Milano 2-mar
46.280 -1,97%
Nasdaq 2-mar
24.993 +0,13%
Dow Jones 2-mar
48.905 -0,15%
Londra 2-mar
10.780 -1,20%
Francoforte 2-mar
24.638 -2,56%

New York: in acquisto Axon Enterprise

Migliori e peggiori
New York: in acquisto Axon Enterprise
(Teleborsa) - Brillante rialzo per il fornitore di soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,18%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Axon Enterprise mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +30,24%, rispetto a -0,05% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


Lo status tecnico di Axon Enterprise è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 577,7 USD, mentre il primo supporto è stimato a 547,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 607,7.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```