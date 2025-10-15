Milano 12:28
42.222 +0,35%
Nasdaq 14-ott
24.579 0,00%
Dow Jones 14-ott
46.270 0,00%
Londra 12:28
9.404 -0,52%
Francoforte 12:28
24.281 +0,18%

PALLADIUM del 14/10/2025

Finanza
PALLADIUM del 14/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 14 ottobre

Giornata decisamente positiva per il metallo prezioso che ha chiuso la seduta in rialzo a 1.529.

Lo status tecnico del palladio è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1.567, mentre il primo supporto è stimato a 1.453. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1.681.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
