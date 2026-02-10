Milano 11:56
Finanza
PALLADIUM del 9/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 9 febbraio

Allunga timidamente il passo il metallo prezioso, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,70%.

Lo scenario di medio periodo del palladio ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 1.763,3. Supporto a 1.701,8. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 1.824,8.


