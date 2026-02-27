PALLADIUM del 26/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 febbraio
Seduta negativa per il metallo prezioso, che ha archiviato la giornata in retromarcia a 1.763,5.
Le implicazioni tecniche complessive del palladio evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 1.737. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 1.798. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 1.710,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)