PALLADIUM del 26/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 febbraio

Seduta negativa per il metallo prezioso, che ha archiviato la giornata in retromarcia a 1.763,5.

Le implicazioni tecniche complessive del palladio evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 1.737. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 1.798. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 1.710,5.


