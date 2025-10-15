Parigi: positiva la giornata per Publicis Groupe

(Teleborsa) - Avanza il colosso della pubblicità francese
, che guadagna bene, con una variazione del 3,19%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40
, su base settimanale, si nota che Publicis Groupe
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,37%, rispetto a +1,77% dell'indice di Parigi
).
Le implicazioni di medio periodo della big dell'advertising
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 85,23 Euro con primo supporto visto a 83,73. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 82,79.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)