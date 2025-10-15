Milano 12:30
Parigi: positiva la giornata per Publicis Groupe

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Avanza il colosso della pubblicità francese, che guadagna bene, con una variazione del 3,19%.

Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Publicis Groupe mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,37%, rispetto a +1,77% dell'indice di Parigi).


Le implicazioni di medio periodo della big dell'advertising confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 85,23 Euro con primo supporto visto a 83,73. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 82,79.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
