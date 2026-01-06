Milano
14:52
45.998
+0,33%
Nasdaq
5-gen
25.401
0,00%
Dow Jones
5-gen
48.977
+1,23%
Londra
14:52
10.113
+1,08%
Francoforte
14:52
24.940
+0,28%
Martedì 6 Gennaio 2026, ore 15.08
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Parigi: positiva la giornata per Thales
Parigi: positiva la giornata per Thales
Migliori e peggiori
,
In breve
06 gennaio 2026 - 13.00
Seduta positiva per l'
azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa
, che avanza bene del 2,28%.
Condividi
Leggi anche
Parigi: positiva la giornata per Thales
Parigi: scambi in positivo per Thales
Parigi: in bella mostra Thales
Parigi: performance negativa per Thales
Titoli e Indici
Thales
+1,26%
Altre notizie
Parigi: Thales, quotazioni alle stelle
Parigi: andamento negativo per Thales
Parigi: si concentrano le vendite su Thales
Parigi: si concentrano le vendite su Thales
Parigi: brillante l'andamento di Thales
Parigi: positiva la giornata per Eurofins Scientific
Guide
Perpetual bond: significato, come funzionano e quali sono i rischi
I perpetual bond, o bond perpetui, sono titoli debito che, a differenza delle obbligazioni tradizionali, non prevedono una data di scadenza per il rimborso del capitale.
leggi tutto