Milano 14:51
45.999 +0,33%
Nasdaq 5-gen
25.401 0,00%
Dow Jones 5-gen
48.977 +1,23%
Londra 14:51
10.112 +1,08%
Francoforte 14:51
24.939 +0,28%

Parigi: giornata depressa per Capgemini

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: giornata depressa per Capgemini
Composto ribasso per la società attiva nella fornitura di servizi IT, in flessione del 2,99% sui valori precedenti.
Condividi
```