Milano 17:35
41.907 -0,40%
Nasdaq 20:36
24.742 +0,66%
Dow Jones 20:36
46.289 +0,04%
Londra 17:35
9.425 -0,30%
Francoforte 17:35
24.181 -0,23%

Petrolio a 58,34 dollari alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Prezzo del greggio Wti a 58,34 dollari per barile alle 19:30.
