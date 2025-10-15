Milano 12:30
42.236 +0,38%
Nasdaq 14-ott
24.579 0,00%
Dow Jones 14-ott
46.270 0,00%
Londra 12:30
9.404 -0,52%
Francoforte 12:30
24.284 +0,19%

Piazza Affari: allunga il passo Cementir

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: allunga il passo Cementir
Prepotente rialzo per la società cementiera, che mostra una salita bruciante del 6,16% sui valori precedenti.
Condividi
```