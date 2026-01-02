Milano 11:43
45.114 +0,38%
Nasdaq 31-dic
25.250 0,00%
Dow Jones 31-dic
48.063 0,00%
Londra 11:43
9.971 +0,40%
Francoforte 11:43
24.521 +0,13%

Piazza Affari: allunga il passo Technoprobe

Protagonista l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 5,00%.
