Milano 17:35
44.945 +1,14%
Nasdaq 18:02
25.505 -0,08%
Dow Jones 18:02
48.348 -0,24%
Londra 17:35
9.941 +0,75%
Francoforte 14:05
24.490 +0,57%

Borsa: Senza slancio Francoforte che avanza appena dello 0,57%

Il DAX termina gli scambi a 24.490,41 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Francoforte che avanza appena dello 0,57%
Francoforte allunga timidamente il passo dello 0,57% e chiude a 24.490,41 punti.
Condividi
```