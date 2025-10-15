Piazza Affari: positiva la giornata per LU-VE Group

(Teleborsa) - Avanza il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione
, che guadagna bene, con una variazione dell'1,98%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di LU-VE Group
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di medio periodo di LU-VE Group
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 36,27 Euro con primo supporto visto a 35,62. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 35,23.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)