Milano 12:32
42.229 +0,37%
Nasdaq 14-ott
24.579 0,00%
Dow Jones 14-ott
46.270 0,00%
Londra 12:32
9.403 -0,53%
Francoforte 12:32
24.284 +0,19%

Piazza Affari: positiva la giornata per LU-VE Group

Migliori e peggiori
Piazza Affari: positiva la giornata per LU-VE Group
(Teleborsa) - Avanza il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione, che guadagna bene, con una variazione dell'1,98%.

Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di LU-VE Group rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Le implicazioni di medio periodo di LU-VE Group confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 36,27 Euro con primo supporto visto a 35,62. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 35,23.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```