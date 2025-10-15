Milano 17:35
41.907 -0,40%
Nasdaq 20:36
24.742 +0,66%
Dow Jones 20:36
46.289 +0,04%
Londra 17:35
9.425 -0,30%
Francoforte 17:35
24.181 -0,23%

Piazza Affari: rialzo controllato per il settore beni di consumo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: rialzo controllato per il settore beni di consumo italiano
Lieve aumento per il comparto dei beni di largo consumo, che si porta a 111.442,36 punti.
Condividi
```