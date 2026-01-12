Milano 17:35
45.732 +0,03%
Nasdaq 20:27
25.832 +0,25%
Dow Jones 20:27
49.511 +0,01%
Londra 17:35
10.141 +0,16%
Francoforte 17:35
25.405 +0,57%

Piazza Affari: performance negativa per il settore beni di consumo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: performance negativa per il settore beni di consumo italiano
Si muove in retromarcia il comparto dei beni di largo consumo, che scivola a 113.170,54 punti.
Condividi
```