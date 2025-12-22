Milano 17:35
Si muove in ribasso il settore beni di consumo italiano a Piazza Affari

Si abbattono le vendite sul comparto dei beni di largo consumo, che continua la giornata a 111.420,45 punti, in forte calo dell'1,84%.
