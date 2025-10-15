Milano 17:35
41.907 -0,40%
Nasdaq 20:36
24.742 +0,66%
Dow Jones 20:36
46.289 +0,04%
Londra 17:35
9.425 -0,30%
Francoforte 17:35
24.181 -0,23%

Piazza Affari: si concentrano le vendite sul settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: si concentrano le vendite sul settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia
Il Comparto beni industriali a Milano perde l'1,14%, continuando la seduta a 76.879,39 punti.
Condividi
```