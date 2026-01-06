Milano 14:40
45.996 +0,32%
Nasdaq 5-gen
25.401 0,00%
Dow Jones 5-gen
48.977 +1,23%
Londra 14:41
10.108 +1,03%
Francoforte 14:40
24.952 +0,34%

Debole la seduta a Piazza Affari per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Debole la seduta a Piazza Affari per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia
Si muove al ribasso il comparto beni industriali a Milano, che perde lo 0,66%, scambiando a 79.175,46 punti.
Condividi
```