Milano 13:35
45.606 -0,32%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:35
10.057 -0,65%
Francoforte 13:35
25.027 +0,54%

Piazza Affari: andamento sostenuto per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: andamento sostenuto per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia
In rialzo il comparto beni industriali a Milano, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 80.809,36 punti.
Condividi
```