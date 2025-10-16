Milano 17:35
42.374 +1,12%
Nasdaq 17:40
24.867 +0,49%
Dow Jones 17:40
46.335 +0,18%
Londra 17:35
9.436 +0,12%
Francoforte 17:35
24.272 +0,38%

Borsa: Apprezzabile rialzo per Parigi, in progresso dell'1,38%

Il CAC40 chiude a 8.188,59 punti

Parigi guadagna bene e porta a casa un +1,38%, terminando la sessione a 8.188,59 punti.
