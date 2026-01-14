Milano
9:43
45.685
+0,35%
Nasdaq
13-gen
25.742
0,00%
Dow Jones
13-gen
49.192
-0,80%
Londra
9:43
10.167
+0,29%
Francoforte
9:43
25.415
-0,02%
Mercoledì 14 Gennaio 2026, ore 10.00
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Parigi, +0,26%
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Parigi, +0,26%
Il CAC40 esordisce a 8.368,99 punti
In breve
,
Finanza
14 gennaio 2026 - 09.03
Piccolo passo in avanti per l'indice di Parigi, che avanza dello 0,26%, dopo aver aperto a 8.368,99 punti.
