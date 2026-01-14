Milano 9:43
45.685 +0,35%
Nasdaq 13-gen
25.742 0,00%
Dow Jones 13-gen
49.192 -0,80%
Londra 9:43
10.167 +0,29%
25.415 -0,02%

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Parigi, +0,26%

Il CAC40 esordisce a 8.368,99 punti

Finanza
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Parigi, +0,26%
Piccolo passo in avanti per l'indice di Parigi, che avanza dello 0,26%, dopo aver aperto a 8.368,99 punti.
