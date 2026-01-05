Milano 14:45
45.695 +0,71%
Nasdaq 2-gen
25.206 0,00%
Dow Jones 2-gen
48.382 +0,66%
Londra 14:45
9.985 +0,34%
Francoforte 14:45
24.695 +0,63%

Borsa: Senza forza Parigi, in progresso dello 0,63%

Il CAC40 avvia la seduta a 8.247,16 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza forza Parigi, in progresso dello 0,63%
Allunga timidamente il passo l'indice di Parigi, in rialzo dello 0,63%, dopo aver aperto a 8.247,16 punti.
Condividi
```